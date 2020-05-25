Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, подчеркнула достоинства неожиданным образом

Модель решила примерить модное белье с подвязками и сразу же поделилась жарким фото с выгодного ракурса. Похоже, девушка не скучает дома и может удивить фанатов в любое время стильным кадром без постановочных фотосессий. Благодаря своей привлекательности Эби получила массу комментариев, сообщает Politeka.net.

На кадре Эби позировала боком к объективу, выставив главные достоинства перед камерой и с легкостью подчеркнула их весьма пикантным нижним бельем черного цвета, которое сразу же оценили фанаты. Свой образ девушка дополнила массивными украшениями, ярким макияжем с акцентом на губы и аккуратной укладкой. Фанаты тут же отметили, что этот наряд для девушки весьма "тесный".

Стоит также отметить, что популярность настигла девушку после того, как она начала публиковать яркие фото в белье и купальниках. При этом количество фолловеров превысило несколько миллионов, а саму Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – внешность модели и ее фигура многих привлекают.

Как известно, девушка славится своей любовью к жарким кадрам из летних фотосессий, причем устраивает она их в последнее время довольно часто. Знаменитость примеряет модные купальники, сверкает кружевным бельем и довольно необычными боди. Также Эби показала достоинства в полупрозрачном белом купальнике.

На новом кадре темноволосая модель с идеальной загорелой кожей позировала прямо в бассейне, намочив свои волнистые локоны. Откинув слегка голову и оперевшись руками у бортика бассейна, девушка с легкостью продемонстрировала изгибы своего тела в полупрозрачном лифчике. При этом Эби ничуть не стесняется своего тела, ведь именно балгодаря ему она приобрела популярность в Инстаграм довольно быстро и смогла стать моделью. Фанаты тут же отметили, что девушка выглядит, как "сладкий персик".

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