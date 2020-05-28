Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала пышные формы почти без одежды

На фото красавица позирует в белом маленьком топе с рукавами-фонариками. Эби дополнила образ пышной прической и ярким макияжем. Девушка стояла в профиль и показывала свои пышные формы максимально близко к камере. Благодаря этому фотография получилась очень жаркой и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Рэтчфорд.

"Я знаю, что опубликовала эту фотографию в одном из своих постов несколько месяцев назад, но это одна из моих любимых фото, которые я сделала, поэтому вот, пожалуйста, снова. Кое-что о хорошем снимке красоты, которые я люблю больше, чем более откровенные фотографии", - написала Эби.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Прекрасно", "Идеальная фантазия", "Конечно", "Очень горячее фото", "Просто мило", "Согласна. И вы делаете отличный красивый снимок. Мне нравится этот", "Охотница", "Ты безупречная, детка".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд покорила невероятными формами в белом белье.

Звезда надела белый кружевной лифчик и крохотные трусики-бикини, которые держались на тоненьких лямках.

Звезда продемонстрировала аппетитные формы, которые едва не вываливались из нежного белья. При этом грудь немного сжалась, между руками звезды.

Эби игриво схватилась за лямку лифчика и немного стянула его с плеча, показав длинный маникюр.

Напомним, Эби Рэтчфорд в полупрозрачном белье показала свои "бутоны"

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Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд показала королевский размер в миниатюрном топе



