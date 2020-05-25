Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая покоряет сеть своими образами, появилась в новом имидже

В этот раз модель решила поделиться ярким фото, позируя в тонком белье с крупным цветным принтом. Девушка покорила образом, позируя перед объективом с серьезным выражением лица, сообщает Politeka.net.

Девушка показала довольно пышные формы, едва ли скрытые за тонкой, почти прозрачной тканью с крупным принтом цветков с лепестками. Аккуратный лифчик выгодно подчеркнул бюст девушки, а яркий макияж с акцентом на губы удачно дополнил образ. Загорелая Эби сразу же покорила фанатов видом, поклонники заявили, что девушка выглядит потрясающе соблазнительно и им нравится белье Рэтчфорд, а также то, что "детка умеет дразнить", намекая на интригующий кадр.

Стоит также отметить, что популярность настигла девушку после того, как она начала публиковать яркие фото в белье и купальниках. При этом количество фолловеров превысило несколько миллионов, а саму Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – внешность модели и ее фигура многих привлекают.

До этого кадре темноволосая модель с идеальной загорелой кожей позировала прямо в бассейне, намочив свои волнистые локоны. Откинув слегка голову и оперевшись руками у бортика бассейна, девушка с легкостью продемонстрировала изгибы своего тела в полупрозрачном лифчике. При этом Эби ничуть не стесняется своего тела, ведь именно балгодаря ему она приобрела популярность в Инстаграм довольно быстро и смогла стать моделью. Фанаты тут же отметили, что девушка выглядит, как "сладкий персик".

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