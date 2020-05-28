Відома зірка Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала в незвичайному образі свою красу

На фото Кортес позує в білій мереживній білизні, доповнивши образ панчохами, які були закріплені бретельками на талії. Сьюзі стала на коліна в позі собачки і дивилася у вікно літака. Фотографія вийшла максимально привабливою і спекотною. Про этомм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів під публікацією:

"Ух, гарна", "Вроджена", "Готова", "Залишайся такою, дорога", "Заліковий горішок".

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес постала в гарячому образі.

Так, на одному з останніх знімків красуня постала у футболці, яку грайливо підвела.

Зірка позувала на стільці, демонструючи форми, зокрема, свої подкаченные ніжки. Модель активно займається спортом, що видно по її підтягнутому тілу, а ноги у неї буквально "сталеві".

Повідомлялося, що фітнес-модель Сьюзі Кортез показала «золоту» гордість.

Так, модель позує спиною на камеру, а її тіло вкрите золотою фарбою. Природний колір шкіри залишився лише на голові Кортез. Незважаючи на те, що знімок модель ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в захват від неймовірного тіла купира.

«Справжнє насолода», «ідеальна», «бомбезні форми», ну що за краса, ульот», «тіло мрії», «божественна», - пишуть вони.

Нагадаємо, розкішна фітнес-модель Сьюзі Кортес осідлала стілець і показала, на що здатна

А ще Politeka повідомляла, що володарка найкрасивіших сідниць показала, що підкорює серця

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць виставила свої багатства в невидимому бікіні



