Відома зірка Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала в незвичайному образі свою красу
На фото Кортес позує в білій мереживній білизні, доповнивши образ панчохами, які були закріплені бретельками на талії. Сьюзі стала на коліна в позі собачки і дивилася у вікно літака. Фотографія вийшла максимально привабливою і спекотною. Про этомм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів під публікацією:
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Повідомлялося, що фітнес-модель Сьюзі Кортез показала «золоту» гордість.
Так, модель позує спиною на камеру, а її тіло вкрите золотою фарбою. Природний колір шкіри залишився лише на голові Кортез. Незважаючи на те, що знімок модель ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в захват від неймовірного тіла купира.
«Справжнє насолода», «ідеальна», «бомбезні форми», ну що за краса, ульот», «тіло мрії», «божественна», - пишуть вони.
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