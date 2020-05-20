Давно она так не радовалась

Российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным сняли позитивный ролик для своих поклонников

Видео на своей странице в Инстаграм опубликовал Галкин, передает Politeka.net. Он заснял, как его 71-летняя супруга прогуливается возле дома. На видео он наложил песню «Прекрасная женщина», под которую певица красиво шла, махала ручкой и позировала на камеру.

Стоит отметить, что выглядела Алла Борисовна превосходно. Она была одета очень модно – в обтягивающие джинсы, кофту, укороченную джинсовую куртку и кроссовки. Образ звезда дополнила перчатками. Примерно в таком наряде она выступала много лет назад. Пугачева с удовольствием позировала для Галкина, она смеялась и кокетничала. Выглядела звезда счастливой.

«Хороша!», - подписал Галкин видео.

За полчаса видео посмотрели почти 500 тысяч раз. В комментариях Пугачевой оставили массу комплиментов.

«Как я её обожаю», «Вау», «Огонёк ваш», «Красотка, нереально», «Очень хороша!», «Горячая жвачка», «Куколка», «Молодец Алла, достойна уважения во всем, нет такой второй, примадонна», «Девочка и все», «Ну что за женщина», «Я в 20 выгляжу хуже. Она крутая!», - пишут пользователи сети.

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