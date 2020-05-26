Поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина огорчило грустное фото их дочки Лизы
Снимок появился в одном из фан-аккаунтов Пугачевой в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото маленькая Елизавета Галкина сидит в роскошном кресле, больше похожем на королевский трон. Мебель украшена резьбой и позолотой и выглядит очень дорого.
Девочка буквально утопает в кресле. Она позирует в красном платье и с двумя хвостиками на голове, завязанными красными бантами в тон наряду. Однако, несмотря на роскошную обстановку, Лизе явно некомфортно. Девочка выглядит так, будто вот-вот расплачется.
Судя по всему, это фото было сделано давно, потому что на нем Лиза выглядит совсем маленькой.
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Такой странный снимок взволновало многих поклонников звездной пары. Некоторые даже вспомнили, что детей Пугачевой и Галкина вынашивала суррогатная мать, обвинив звезд в том, что они якобы «купили» малышей.
«Зачем ребёнка показывать я этого не понимаю люди разные все», «Манию величия делают из ребёнка с детства», «У каждого родителя свой ребенок лучший, надоели пиариться на детях. Купили их, потратились, теперь отбивают бабки, противно. Всем злыдням сразу пишу, не завидую», «Лизонька , почему глазки грустненькие? Кто Лизоньку обидел?», «Ей образ такой не идет. Исправьте ошибку», «Маленькое чудо Прынцесса? Нет. Королевна!», «Мама королева эстрады а доча маленькая принцесса», - пишут люди.
Напомним, шикарный замок Пугачевой и Галкина попал в кадр на домашнем видео: "Вот это раздолье".
Как сообщала Politeka, Пугачева неожиданно обратилась к Орбакайте после дерзкой выходки внука.
Также Politeka писала, что дочь довела Галкина до блаженства, Пугачева научила: "Это ж Аллуся так делает".