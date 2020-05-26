Поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина огорчило грустное фото их дочки Лизы

Снимок появился в одном из фан-аккаунтов Пугачевой в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото маленькая Елизавета Галкина сидит в роскошном кресле, больше похожем на королевский трон. Мебель украшена резьбой и позолотой и выглядит очень дорого.

Девочка буквально утопает в кресле. Она позирует в красном платье и с двумя хвостиками на голове, завязанными красными бантами в тон наряду. Однако, несмотря на роскошную обстановку, Лизе явно некомфортно. Девочка выглядит так, будто вот-вот расплачется.

Судя по всему, это фото было сделано давно, потому что на нем Лиза выглядит совсем маленькой.

Такой странный снимок взволновало многих поклонников звездной пары. Некоторые даже вспомнили, что детей Пугачевой и Галкина вынашивала суррогатная мать, обвинив звезд в том, что они якобы «купили» малышей.

«Зачем ребёнка показывать я этого не понимаю люди разные все», «Манию величия делают из ребёнка с детства», «У каждого родителя свой ребенок лучший, надоели пиариться на детях. Купили их, потратились, теперь отбивают бабки, противно. Всем злыдням сразу пишу, не завидую», «Лизонька , почему глазки грустненькие? Кто Лизоньку обидел?», «Ей образ такой не идет. Исправьте ошибку», «Маленькое чудо Прынцесса? Нет. Королевна!», «Мама королева эстрады а доча маленькая принцесса», - пишут люди.

Напомним, шикарный замок Пугачевой и Галкина попал в кадр на домашнем видео: "Вот это раздолье".

Как сообщала Politeka, Пугачева неожиданно обратилась к Орбакайте после дерзкой выходки внука.

Также Politeka писала, что дочь довела Галкина до блаженства, Пугачева научила: "Это ж Аллуся так делает".