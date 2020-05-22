Российский шоумен Максим Галкин показал умилительные кадры с детьми

Как сообщает Politeka.net, супруг Аллы Пугачевой опубликовал фото на своей странице в Instagram.

"Фотки из родительской серии «Такими уже не будут» Будут другими, главное, чтоб были счастливы!", - подписал Максим Галкин.

На опубликованных снимках дети Лиза и Гарри катаются на велосипедах прямо по особняку родителей. На одном из фото дочь Галкина и Пугачевой выглядит очень грустной и едва не плачет, держа в руке гелиевый шарик.

Стоит отметить, что Максим сам с удовольствием позирует рядом с наследниками. Судя по описанию, артист старается проводить как можно больше времени вместе с сыном и дочкой.

Пользователи социальной сети хорошо оценили отцовский порыв Максима Галкина и оставили много позитивных комментариев:

"Так интересно посмотреть какими они станут когда вырастут😁"; "Какие детишки классные, маленькие еще❤️"; "Такие сладкие❤️"; "Как быстро время летит, детки просто чудо😍"; "Сладкие конфетки😍"; "Все кудряши)))"; "Как быстро летит время! Гарри и Лиза чудесны! ❤️❤️❤️"; "Милашки 👼👼👼"; " С такими родителями они будут и успешными и счастливыми - вы в них очень много вкладываете, это прекрасно!".

Даже знаменитый певец Николай Басков не удержался, поставил отметку "Мне нравится" и написал: "Пусть всегда будут здоровы и счастливы".

Напомним, что шестилетний сын Пугачевой и Галкина поразил талантом, видео: "Илон Маск нервно курит в сторонке".

Как сообщала Politeka, шестилетние дети Пугачевой и Галкина научили звездного папу новым упражнениям: даже Киркоров оценил.

Также Politeka писала, что Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза: «Гены чужие».