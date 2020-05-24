Шестилетняя дочь известного юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой показала, что умеет делать руками
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Лизы, который ведет ее отец, появилось архивное семейное видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). На кадрах девочка делает Галкину массаж спины.
Лиза в светлом костюмчике в горошек и белой кепке пристроилась сзади Максима, сидящего на деревянном покрытии, и начала делать забавные движения руками, проговаривая кто-там из животных "потоптался". Довольный отец при этом выдал: "Ой, хорошо".
Процесс, по всей видимости, снимала Алла Борисовна, которая спросила за кадром - "жто массаж?", получив утвердительный ответ девочки.
"Лиза и ее волшебные руки", - подписан ролик.
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Фанаты звездной семейки менее чем за полдня просмотрели больше 100 000 раз эти домашние кадры, не скупясь на комплименты в комментариях.
"😂 Самый лучший массаж 👍"
"Умница Лизонька. массаж классный. Максим блаженство❤️"
"Волшебные ручки! Папина доча!"
"Лиза модница!😍"
"Лизунька исцелит любого !!! 👧🏼"
"Это, ж, Аллуся так делает массаааж, а Лизонька подражаееет😂"
"Сладкая)😍"
Ранее мы сообщали, Галкин поделился архивными снимками в своем Инстаграм, показав двойняшек Лизу и Гарри еще совсем в маленьком возрасте. На снимках дети катаются на велосипедах прямо по особняку родителей. На одном из фото дочь Галкина и Пугачевой выглядит очень грустной и едва не плачет, держа в руке гелиевый шарик.
"Фотки из родительской серии «Такими уже не будут» Будут другими, главное, чтоб были счастливы!", - написал Галкин.
Напомним, что шестилетний сын Пугачевой и Галкина поразил талантом, видео: "Илон Маск нервно курит в сторонке".
Как сообщала Politeka, шестилетние дети Пугачевой и Галкина научили звездного папу новым упражнениям: даже Киркоров оценил.
Также Politeka писала, что Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза: «Гены чужие».