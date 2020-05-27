Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, блиснула формами в шкіряному міні-наряді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на кадрах Омович позує під час примірки речей. На зірці можна помітити білу футболку та шкіряні міні-шорти. Модель в якийсь момент розгортається і демонструє ідеальний вигляд ззаду.

А на інших кадрах Омович вже в сірому комбінезон, який вона розстебнула, оголивши пікантні місця.

Однак шанувальники моделі залишилися без можливості щось сказати, адже кадри дівчина опубликовала у себе в Сторіс.

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На фото Омович позує в білому бікіні, яке майже нічого не прикрив. Вузенькі смужки закрили тільки найпотаємніше і підкреслили пишні форми красуні. Олена сиділа на ліжку і спокусливо дивилася на камеру. Фотографія вийшла дуже запеклою та цікавою.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото.

"Чудово", "Противна ти", "Де ви купуєте купальники", "Фото взагалі не дуже", "Чудово", "Очей не відірвати".

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