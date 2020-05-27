Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, блиснула формами в шкіряному міні-наряді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на кадрах Омович позує під час примірки речей. На зірці можна помітити білу футболку та шкіряні міні-шорти. Модель в якийсь момент розгортається і демонструє ідеальний вигляд ззаду.
А на інших кадрах Омович вже в сірому комбінезон, який вона розстебнула, оголивши пікантні місця.
"Зникли 20 тисяч": ПриватБанк підловили на підлості з кредитами, з'явилося пояснення
Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни: "Аж боляче дивитись..."
Розпусна Аліна Гросу вивалила дари природи перед камерою: "Не важко з такими?"
"Чекайте на смс": рахунки українців заганяють в мінус, ПриватБанк зробив важливу заяву
Однак шанувальники моделі залишилися без можливості щось сказати, адже кадри дівчина опубликовала у себе в Сторіс.
До цього ми писали, що Омович показала сміливий образ, який нічого не приховав
На фото Омович позує в білому бікіні, яке майже нічого не прикрив. Вузенькі смужки закрили тільки найпотаємніше і підкреслили пишні форми красуні. Олена сиділа на ліжку і спокусливо дивилася на камеру. Фотографія вийшла дуже запеклою та цікавою.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото.
"Чудово", "Противна ти", "Де ви купуєте купальники", "Фото взагалі не дуже", "Чудово", "Очей не відірвати".
Нагадаємо, українська Кардаш'ян в тісному костюмі повернулася самим солодким місцем
Також Politeka писала, що українська Кардаш'ян показала ідеальні "пагорби" в крихітному топіку
А ще Politeka повідомляла, що українська Кардаш'ян у відвертому міні блиснула значними обсягами