Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась формами в платье с супер-глубоким декольте
На новом фото девушка с ярким макияжем с акцентом на ее пышные губы позировала в ярком платье с цветастым принтом и невероятно глубоким декольте.
На снимке Омович позирует на кровати в эротичном черном белье. Оригинальный кружевной лиф лишь частично прикрывает пышную грудь красотки, а резинки от трусиков модель кокетливо приподняла вверх.
На лице модели легкий макияж, а ее волосы собраны в мелкие косички.
«На секунду подумала,что здесь я похожа на молодую Джоли...Но потом передумала. Ностальгирую по косам», - подписала снимок Алена.
Подписчики модели активно обсуждают ее фото.
«Ха-ха-ха сравнила тоже - искусственную с настоящей», «Есть схожесть шикарная», «Нет, у тебя свой индивидуальный образ!!», «Почему блин такая красивая?», «Пантера», «Похоже на куклу», «Ты горячая как кузов КАМАЗа с асфальтом», «Главное не косы-главное содержание», «Красотка. И фигура у Вас что надо», - пишут люди.
Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.
Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.
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