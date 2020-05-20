Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась формами в платье с супер-глубоким декольте

В этот раз скандальная знаменитость порадовала кадром, сделанным во время рекламных съемок модной одежды. Как известно, девушка работает моделью и активно снимается для рекламы одежды в самых разных и даже дерзких образах, сообщает Politeka.

На новом фото девушка с ярким макияжем с акцентом на ее пышные губы позировала в ярком платье с цветастым принтом и невероятно глубоким декольте. 

Отметим, наряд идеально походит девушке, ведь при росте 17 см она весит не более 45 кг, поэтому не боится примерять самые разные и смелые наряды. Девушка также любит выставлять напоказ внушительные формы, которые подчеркнула весьма выразительным образом при помощи пластики.
 
До этого Алена Омович сравнила себя с молодой Анджелиной Джоли, похваставшись фигурой в откровенном белье.

На снимке Омович позирует на кровати в эротичном черном белье. Оригинальный кружевной лиф лишь частично прикрывает пышную грудь красотки, а резинки от трусиков модель кокетливо приподняла вверх.

На лице модели легкий макияж, а ее волосы собраны в мелкие косички.

«На секунду подумала,что здесь я похожа на молодую Джоли...Но потом передумала. Ностальгирую по косам», - подписала снимок Алена.

Подписчики модели активно обсуждают ее фото.

«Ха-ха-ха сравнила тоже - искусственную с настоящей», «Есть схожесть шикарная», «Нет, у тебя свой индивидуальный образ!!», «Почему блин такая красивая?», «Пантера», «Похоже на куклу», «Ты горячая как кузов КАМАЗа с асфальтом», «Главное не косы-главное содержание», «Красотка. И фигура у Вас что надо», - пишут люди.

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