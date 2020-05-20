Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась формами в платье с супер-глубоким декольте

В этот раз скандальная знаменитость порадовала кадром, сделанным во время рекламных съемок модной одежды. Как известно, девушка работает моделью и активно снимается для рекламы одежды в самых разных и даже дерзких образах, сообщает Politeka.

На новом фото девушка с ярким макияжем с акцентом на ее пышные губы позировала в ярком платье с цветастым принтом и невероятно глубоким декольте.

Отметим, наряд идеально походит девушке, ведь при росте 17 см она весит не более 45 кг, поэтому не боится примерять самые разные и смелые наряды. Девушка также любит выставлять напоказ внушительные формы, которые подчеркнула весьма выразительным образом при помощи пластики.

До этого Алена Омович сравнила себя с молодой Анджелиной Джоли, похваставшись фигурой в откровенном белье.