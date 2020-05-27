Зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко здивувала молодим видом на знімку з головним героєм картини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«З Федором Ягнятком. Золотий дует», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кравченко виглядає явно помолодевши, на що звернули увагу її шанувальники.

«Краща», «Це точно, бомбічний дме», «Дійсно, кращий дует. Відчуття, що вони дійсно прожили в шлюбі багато-багато років! Обожнюю цей серіал», «улюбленці наші💐», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, зірка «Сватів» Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху, поділилася свіжим знімком.

Нове фото з'явилося на сторінці Instagram зірки. Акторка дуже сильно змінилася і помолодшала, як мінімум, на 20 років. Зараз актрисі 66 років, але на фото їй не даси більше 45 років. Кравченко була одягнена в ніжне помаранчеве плаття. На голові у неї була зроблена зачіска, а на обличчя нанесений макіяж.

«Всім гарного дня», - написала актриса.

За півгодини її фото зібрало понад 2500 лайків. В коментарях шанувальники залишили безліч компліментів своєї улюбленої артистки.

«Шикарна», «Красуня, як завжди», «Ви принадність Тетяна», «Яка Ви тут гарненька», «Красива. Залишайтеся живі і здорові», «Обожнюю її!!!», «Ви прекрасні», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що "Сваты" передбачили карантин, "Валюха" поділилася пророчим відео: "Як у воду дивилися".

А ще Politeka писала, що Валюха з "Сватів" вразила знімком з бурхливої молодості, фанати Пугачової оцінили: "Красуня".

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