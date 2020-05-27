Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила помолодевшим видом на снимке с главным героем картины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«С Фёдором Добронравовым. Золотой дуэт», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кравченко выглядит явно помолодевши, на что обратили внимание ее поклонники.
«Лучшая», «Это точно, бомбический дует», «Действительно, лучший дуэт. Ощущение, что они действительно прожили в браке много-много лет! Обожаю этот сериал», «любимчики наши💐», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, звезда «Сватов» Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху, поделилась свежим снимком.
Новое фото появилось на странице Instagram звезды. Актриса очень сильно изменилась и помолодела, как минимум, на 20 лет. Сейчас актрисе 66 лет, но на фото ей не дашь больше 45 лет. Кравченко была одета в нежное оранжевое платье. На голове у нее была сделана прическа, а на лицо нанесен макияж.
«Всем хорошего дня», - написала актриса.
За полчаса ее фото собрало более 2500 лайков. В комментариях поклонники оставили множество комплиментов своей любимой артистке.
«Шикарная», «Красотка, как всегда», «Вы прелесть Татьяна», «Какая Вы здесь хорошенькая», «Красивая. Оставайтесь живы и здоровы», «Обожаю её!!!», «Вы прекрасны», - пишут пользователи сети.
Напомним, что "Сваты" предсказали карантин, "Валюха" поделилась пророческим видео: "Как в воду глядели".
А еще Politeka писала, что Валюха из "Сватов" поразила снимком из бурной молодости, фанаты Пугачевой оценили: "Красотка".
Также Politeka сообщала, что Татьяна Кравченко растрогала признанием, вспомнив молодые годы: «Боюсь старости…».