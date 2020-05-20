Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поделилась пророческими кадрами, которые она нашла в одном из сезонов

66-летняя исполнительница роли «Валюхи» опубликовала в своем Инстаграм фрагмент одной из серии любимого многими сериала, передает Politeka.net.

В этой серии герои сериала ходили в медицинских масках, чтобы не заразиться. Кравченко провела параллели между этими кадрами и сегодняшней ситуацией, когда люди по всему миру вынуждены защищаться от китайского вируса.

«На самоизоляции. Помните сезон?», - поинтересовалась звезда у поклонников.

Люди оценили юмор артистки и заметили, что это было настоящее предсказание.

«Это было предсказание», «А как же помним, шарахались от Валюхи», «Сейчас пересматриваем, очень много моментов в фильме, которые сейчас очень актуальны», «Этот фильм как раз, отдушина для карантина, прекрасный фильм!!», «Мы и не забывали. В режиме самоизоляции, Ваш фильм, как спасение», «Вы все огонь! Люблю!», «Как в воду глядели!!! Таки и нас коснулось!», - пишут люди.

До этого мы писали, что в сети появился редкий снимок молодой Татьяны Кравченко. Фото поделились на одной из фан-страничек 66-летней знаменитости в Инстаграм.

Татьяна предстала в неожиданном образе: с коротенькой челочкой, белой косынкой на голове и в светлом платье в мелкий горошек. Правда, поклонники тут же узнали в цветущей девушке на снимке "нашу Валюху" - года не испортили актрису. Все тот же пронзительный взгляд, губы "бантиком" и потрясающая актерская игра.

Напомним, Валюха из "Сватов" поразила красотой рядом с эффектным мужчиной.

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