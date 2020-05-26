Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганною фігурою в мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я просто буду твоїм повітрям, щоб ти їм дихав», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує в мереживній білизні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Хороша, чортиця», «Красивою баби багато не буває!», «бомба», «ти сонечко, яке зігріває душу», «вау, не можу намилуватися», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала, як була зроблена одна з найбільш спокусливих фотографій.

На кадрах можна побачити Кумейко, яка намагалася встати на руки під пальмою. Але одній їй нічого не вдавалося, тому на допомогу прийшла блондинка-подруга, яка взяла за ногу Настю і приклала її до стовбура пальми. Співачці довелося спочатку розсунути ноги в повітряному шпагаті, щоб все вийшло. У підсумку фотографія вийшла дуже цікавою, але для цього довелося постаратися.

"Х'юстон. З днем народження, моя дорога. З тобою будь-яка проблемка, не проблемка", - підписала кадри Настя, вітаючи зі святом подругу-красуню.

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