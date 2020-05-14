Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", предстала в соблазнительном образе

Звезда показала формы, надев прозрачную сеточку, пишет Politeka.net. Отметим, красотка часто выставляет напоказ свою красивую фигуру.

В этот раз певица предстала обнаженной, прикрыв прелести блестящей сетчатой тканью.

Верх держался на тонкой лямке за шеей. Нижние лямки артистка сжала в руке. Топ едва прикрывал самое интимное.

Низ напоминал сетчатые брюки, которые держались на тонкой талии.

Волосы красотка убрала назад, оставив у лица несколько прядей. Кумейко смотрела в камеру, вид у нее был очень соблазнительный.

В посте артистка предложила подписчикам разгадать ребусы, в которых зашифрованы три ее трека.

"Вибрации, Вечно молодыми, Притяжение, Снов осколки 🌸", "Вечно молодыми.Птица. Притяжение", "Такая красивенная, что не до ребусов!!!🔥🔥🔥, "Нана😻 это просто Вау😻😻", "Великолепна 💜как и всегда😈 Space,притяжение, вибрации 🙃", "Последняя точно "притяжение") Может быть, "Снов осколки" и "Птица" ещё) Сложные ребусы😄", "Птица, Притяжение, Вибрации, не люблю я ребусы однако", "Как там пожарные вызываются с мобильного???🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️", "Ниче так сеточка!!", "Красоткааа🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко показала себя в черном платье, лежа на раскладушке, а образ красавица дополнила украшением на шее.

Артистка вытянула назад руки и соблазнительно смотрела на камеру, чтобы фото получилось действительно завораживающим.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кумейко позировала в наряде с вырезом, демонстрируя всем безупречную фигуру. Пользователи сети засыпали красотку приятными сообщениями.

Напомним, роскошная экс-Nikita нарядилась в сетку и засветила лишнее

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