Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула безупречными формами в одном халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда анонсировала прямой эфир, на котором расскажет о парфюмерии, которую она использует. Пост знаменитость сопровождала снимком, где она в одном халате в нижнем белье играется с лаками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Хочу вас обрадовать – долго просили и дождались. Ну-ну, обрадовала она…», «это же рай!», «красотка!», «вау, модель», «Вы так же прекрасны, как клубник», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная телеведущая Анфиса Чехова показала соблазнительный постельный образ.

На фото красотка была без одежды и прикрыла свое тело белым одеялом. Чехова решила в этот раз быть с распущенными волосами, подперев одной рукой голову. Образ для фото на кровати Анфиса дополнила ярким макияжем, который придал снимку кокетливости.

"В моих глазах Космос, а в твоих Похоть.

И взгляды наши не пересекаются.

Беру тебя за душу, а ты меня под локоть.

И грехопадение случается", - написала Чехова.

Фанаты поставили более тысячи лайков за час и не оставили комментариев, но так и хочется написать: "А где белье?".

Напомним, соблазнительная Чехова в прозрачном халате показала идеальный вид

Также Politeka писала, что соблазнительная Анфиса Чехова довела поклонников до слез и мурашек

А еще Politeka сообщала, что Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров