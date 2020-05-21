Известная телеведущая Анфиса Чехова показала нежный светлый образ

На фото красавица стоит в халате возле просторного окна, обернувшись к камере головой. Красавица задумчиво смотрела на камеру, пока ветер ласкал ее почти неприкрытое тело. На фоне можно увидеть кровать и кресло, а также букет свежих цветов. Снимок получился очень соблазнительным и нежным, так и хочется написать: "Покорительница сердец". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну, что, поиграем в вашу любимую игру?

Придумайте четверостишье, идеально подходящее к этому фото! Можно и больше чем четыре строки.

Лучшим отправлю свою книгу стихов", - написала Чехова.

Фанаты начали активно публиковать стихи и ставить лайки:

"Шикарный букет на столе у окна, Шикарная дама смела и вольна, Вольна бередить мужские сердца ,прозрачная ткань так и сводит с ума. Прекрасное имя,красива лицом,не станет та женщина спать с подлецом!!!", "Вдыхаю утро у открытого окна, весенний ветер освежает мысли. Мечты и грезы от ночного сна ушли из памяти, развеялись, размылись...", "Прекрасная леди стоит у окна, в ее голове зреет мечта. Она улетела бы только туда, где будет счастливою наверняка...".

Сообщалось, что известная телеведущая Анфиса Чехова показала соблазнительный образ в черно-белых тонах и поделилась стихом.

На фото Чехова позировала в белой рубашке, под котором можно увидеть белое белье. Волосы у красавицы были распущены, за которые она взялась руками. Анфиса дополнила образ ярким мейкапом, который можно заметить даже на черно-белом фото.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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