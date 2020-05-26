Володарка найкрасивіших сідниць у світі Сьюзі Кортез блиснула ідеальними вигинами в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хвиля позитиву», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кортез позує в крихітному топі, демонструючи значний бюст. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, чорна пантера», «дуже, дуже, дуже красиво», «бомбезний», «вау, яка красуня!», «принцеса», «розкішна», «боже, які вигини! Мрія», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита на весь світ модель Сьюзі Кортез похвалилася ідеальними формами в бікіні.

Володарка найкрасивіших сідниць опублікувала новий гарячий знімок в соціальній мережі Instagram.

Фітнес-модель прославилася не тільки п'ятою точкою, але і чудовою фізичною формою. Для дівчини у неї дуже розвинена мускулатура, що особливо добре видно на останньому фото.

Сьюзі Кортез позує у себе вдома в дуже тісній білизні. Судячи з фото, вона ледве втиснула в ліфчик свій великий бюст, і він готовий вискочити в будь-який момент. При цьому красуня зробила собі яскравий макіяж, ніби зібралася йти на вечірку.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць засвітила зайве в розстебнутих джинсах.

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