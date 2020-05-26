Обладательница самых красивых ягодиц в мире Сьюзи Кортез сверкнула идеальными изгибами в крохотном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Волна позитива», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кортез позирует в крохотном топе, демонстрируя внушительный бюст. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, черная пантера», «очень, очень, очень красиво», «бомбезная», «вау, какая красотка!», «принцесса», «роскошная», «боже, какие изгибы! Мечта», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая на весь мир модель Сьюзи Кортез похвасталась идеальными формами в бикини.

Обладательница самых красивых ягодиц опубликовала новый горячий снимок в социальной сети Instagram.

Фитнес-модель прославилась не только пятой точкой, но и замечательной физической формой. Для девушки у нее очень развита мускулатура, что особенно хорошо видно на последнем фото.

Сьюзи Кортез позирует у себя дома в очень тесном нижнем белье. Судя по фото, она еле втиснула в лифчик свой обширный бюст, и он готов выскочить в любой момент. При этом красотка сделала себе яркий макияж, как будто собралась идти на вечеринку.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц засветила лишнее в расстегнутых джинсах.

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