Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганною фігурою в мереживній білизні, застигнувши в пікантній позі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«сьогодні Мій образ. А чтоты замислив це похмурий ранок?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в мереживній білизні, застигнувши в пікантній позі. А поруч з нею позує на камеру і її кішечка. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Настрій повеселитися, але погода не радує», «мамо, яке ідеальне тіло», «боже, Чері! Ти змушуєш мене червоніти», «неймовірна краса!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала свою фігуру в провокаційній і сміливої позі і підкорила фанатів.

Так, в цей раз молода знаменитість вирішила показати один з кадрів, зроблених під час її рекламної зйомки в модному білизна насиченого синього відтінку. Дівчина постала в еротичній позі, позуючи прямо на столі.

Схоже, Ана знає, як правильно привернути увагу нудьгуючої аудиторії на карантині. Дівчина з'явилася в одному мереживній білизні, зовсім не приховує її достоїнств і навіть посвітила грудьми, навмисно спустивши лямки з плечей. Дівчина має намір повернулася до об'єктиву боком, як би демонструючи лише частина ідеального образу.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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