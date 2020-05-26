Американская фитнес-модель Ана Чери показала свою фигуру в провокационной и смелой позе и покорила фанатов

Так, в этот раз молодая знаменитость решила показать один из кадров, сделанных во время ее рекламной съемки в модном белье насыщенного синего оттенка. Девушка предстала в провокационной позе, позируя прямо на столе, пишет Politeka.

Похоже, Ана знает, как правильно привлечь внимание скучающей аудитории на карантине. Девушка появилась в одном кружевном белье, совсем не скрывающем ее достоинств и даже посветила грудью, намеренно спустив лямки с плеч. Девушка намерено повернулась к объективу боком, как бы демонстрируя лишь часть идеального образа.

Фанаты не остались равнодушны:

«Белла, ты так прекрасна», «Ух ты🔥🔥 это просто горячо и дерзко🔥🔥🔥🔥🔥», «Новый стиль собачки😭🔥🔥», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍 Можно, пожалуйста, еще больше смелых и невероятных фото😍❤️❤️❤️❤️❤️», «Совершенство 🔥 Хорошая картинка», «Я просто умирал, чтобы попасть на небеса? Ты Белла», «Ооооооо ..... моя красота в лучшем виде ❤️❤️❤️», - написали поклонники.

До этого звезда предстала в соблазнительном крохотном бикини. Красотка опубликовала соответствующее фото в своем стори Инстаграм. На фото Ана предстала в розовом бикини, которое представляло собой два маленьких треугольника ткани на тонких бретельках.

Лифчик натянулся на округлостях Чери, к тому же для эффектного кадра красотка оттянула лямку купальника.

Также звезда позировала в шортиках, и намотанной на бедра яркой футболке.

Модель заплела две косички, а ее образ завершили черные очки. Ана держала в руке мокрую губку, которой, вероятно, мыла стоящую позади машину.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".