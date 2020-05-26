Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречной фигурой в кружевном белье, застыв в пикантной позе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мой образ сегодня. А чтоты задумал в это мрачное утро?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в кружевном белье, застыв в пикантной позе. А рядом с ней позирует на камеру и ее кошечка. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Настроение повеселиться, но погода не радует», «мама дорогая, какое идеальное тело», «боже, Чери! Ты заставляешь меня краснеть», «невероятная красота!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала свою фигуру в провокационной и смелой позе и покорила фанатов.

Так, в этот раз молодая знаменитость решила показать один из кадров, сделанных во время ее рекламной съемки в модном белье насыщенного синего оттенка. Девушка предстала в провокационной позе, позируя прямо на столе.

Похоже, Ана знает, как правильно привлечь внимание скучающей аудитории на карантине. Девушка появилась в одном кружевном белье, совсем не скрывающем ее достоинств и даже посветила грудью, намеренно спустив лямки с плеч. Девушка намерено повернулась к объективу боком, как бы демонстрируя лишь часть идеального образа.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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