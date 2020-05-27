Курс валют в Україні 27 травня різко зміниться, гривня несподівано просяде під вагою долара і євро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

зокрема, сьогодні долар будуть віддавати по 26,9029 гривень за один «вічнозелений», хоча вчора він торгувався за 26,8742 грн (+0,0287). До середини минулого дня долар торгувався по 26,8897 гривень за банкноту.

Ще більше зросте курс євро: він буде торгуватися за 29,5084 гривень. Вчора ж євро коштував 29,3257 гривень (+0,1927).

Курс долара в Україні після декількох тижнів зниження раптово перейшов до зростання. Експерти пояснили, в чому причина і розповіли, чого чекати від курсу найближчим часом.

Наголошується, що головна причина зміни курсу криється в тому, що іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

При цьому аналітик Вадим Иосуб вважає, що говорити про зміну тенденції поки ще рано.

"Поки рано говорити про розворот тенденції. Досить імовірно, що на "вузькому" ринку до зростання валюти могли призвести дії декількох великих покупців. У міру вичерпання їх попиту гривня може повернутися до зміцнення", – зазначив експерт.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, долар летить у прірву, експерт розповів, до чого готуватися: "На найближчому тижні...".