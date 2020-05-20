По завершению ограничительных мер курс доллара может снизиться, но осенью экономисты прогнозируют новый скачок

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам аналитика Галины Хейло, выход Украины из карантина не сильно повлияет на курс доллара по отношению к национальной валюте.

Колебания курса доллара могут скорее всего быть из-за политической нестабильности, если спад экономики спровоцирует протесты среди населения.

Но поскольку Украина выполнила требования МВФ и в скором времени должна получить миллиардный транш, то курс доллара должен укрепиться.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - озвучила Хейло свой прогноз.

Эксперт Андрей Хмелевский, в свою очередь, утверждает, что выход страны из карантина немного стабилизирует валютный курс, а вот осенью нужно приготовиться к кризису.

"В течение лета не исключено укрепление гривны до 25 грн за доллар. Поэтому, лето является благоприятным периодом для покупки доллара тем, кто имеет лишнюю гривну и планирует сделать сбережения. Однако, осенью нас ждет очередная волна девальвации, еще больше, чем была в начале года", - предупредил аналитик украинцев.

Ранее глава НБУ Яков Смолий рассказал, что будет с курсом доллара после завершения карантина. Он уверяет, что не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер через китайский вирус.

По словам смолия, в регуляторе не ожидают, что после завершения карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", - пояснил Смолий.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

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