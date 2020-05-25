Курс валют в Украине 25 мая обвалится до предела, гривна устроит настоящий дебош и удивит всех

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

К примеру, доллар упадет до 26,7556 гривен, хотя на прошлой неделе «вечнозеленый» отдавали за 26,7699 гривен (-0,0143).

Еще большее падение ждет евро: валюта будет продаваться по 29,1676 гривен, хотя до этого стоила 29,4616 грн (-0,294).

А вот за десять российских рублей, согласно информации Национального банка, придется отдать 3,7783 гривны.

Как сообщалось ранее, доллар может резко пойти вверх, что скажется на курсе валют в Украине.

Так, аналитики прогнозируют, что в течении ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Через неделю доллар на межбанке будет торговаться на уровне 27,0 грн. В то же самое время, в банках наличный доллар будет торговаться около 26,8 - 27,0 грн. Об этом заявил аналитик Вадим Иосуб.

Новость о том, что был принят "антиколомойский закон" и удалось договориться с МВФ о выделении 18-месячного кредита на 5 млрд долларов совершенно не стали неожиданностью и существенно не повлияли на рынок валют.

Наоборот, эксперт прогнозирует, что утверждение соглашения с советом директоров МВФ может привести к открытию дополнительного финансирования со стороны Всемирного банка и ЕС, что может дать дополнительный импульс к укреплению гривны.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар летит в пропасть, эксперт рассказал, к чему готовиться: "На ближайшей неделе...".