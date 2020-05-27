Курс валют в Украине 27 мая резко изменится, гривна неожиданно просядет под тяжестью доллара и евро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

В частности, сегодня доллар будут отдавать по 26,9029 гривен за один «вечнозеленый», хотя вчера он торговался по 26,8742 грн (+0,0287). К средине прошлого дня доллар торговался по 26,8897 гривен за банкноту.

Еще больше подскочит курс евро: он будет торговаться по 29,5084 гривен. Вчера же евро стоил 29,3257 гривен (+0,1927).

Курс доллара в Украине после нескольких недель снижения внезапно перешел к росту. Эксперты объяснили, в чем причина и рассказали, чего ждать от курса в ближайшее время.

Отмечается, что главная причина изменения курса кроется в том, что иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

При этом аналитик Вадим Иосуб считает, что говорить о смене тенденции пока еще рано.

"Пока рано говорить о развороте тенденции. Весьма вероятно, что на "узком" рынке к росту валюты могли привести действия нескольких крупных покупателей. По мере исчерпания их спроса гривна может вернуться к укреплению", – отметил эксперт.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар летит в пропасть, эксперт рассказал, к чему готовиться: "На ближайшей неделе...".