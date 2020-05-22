Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свої принади під відкритим небом

Як повідомляє Politeka.net, модель опублікувала кадри з пікантній фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах Жизель Олівейра позує в дуже відвертому образі: на дівчині надіта тільки футболка і чорні трусики-бікіні. На одному з фото пекуча красуня піднімає одяг, оголюючи свій плаский живіт і струнку фігуру, а на інших демонструє на камеру п'яту точку.

Особливого шарму надає знімкам небо пухнастими хмарами, яке стало чудовим фоном. З'являється враження, що модель стала ангелом, що зійшли з небес.

Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів під публікацією:

"Прекрасна модель"; "Солодкі щічки"; "Бомба"; "Яке гарне небо"; "чудово, чудово"; "Це тіло"; "Містика твоєї краси - Божественна".

Раніше Жизель влаштувала фотосесію у себе вдома, щоб не втрачати форму під час карантину. Модель показала максимально відвертий наряд "для бізнесу": піджак без білизни під ним і дуже коротку спідницю, яку вона до того ж підвела. Образ красуня доповнила сонячними окулярами і сумкою.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра понежилась на сонці, оголивши найсмачніше місце: «Ангел».

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