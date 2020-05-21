Бразильська модель Victoria's Secret Жизель Олівейра влаштувала гарячу фотосесію вдома

Під час карантину модель вирішила не відмовлятися від фотосесій і влаштовує їх вдома. Красуня щодня вибирає собі гарний лук і фотографується вдома на тлі стіни. Іноді вона виходить на вулицю. Варто зазначити, що від цього її образи не стають гіршими. Свіжі знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Жизель постала перед шанувальниками в екстремально короткій спідниці, яку вона до того ж задерла. Вона одягла піджак, під який не стала надягати білизну. Образ красуня доповнила сонячними окулярами і сумкою. У відвертому вбранні можна було роздивитися всі принади дівчини.

«Це для бізнесу», - підписала знімок зірка.

За дві години її фото оцінили понад 10 тисяч разів. В коментарях залишили безліч компліментів.

«Ти виглядаєш приголомшливо», «Красива лялька», «Найбомбічеська дівчина», «Ви дуже дуже красиві», «Абсолютно красива і прекрасна, я люблю тебе», «Реальний допінг», «Ти ангел. Ти яскраво світиш. Мої очі засліплені», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра зняла білизну і затягла свої пружні принади хусткою, зробивши з неї тісний короткий топ. Модель оголила свої тендітні плечі і худі ключиці.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра розвалилася на підлозі, показавши найсмачніші місця: «Класні пози».

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