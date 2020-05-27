Настя Каменських, Світлана Лобода, Леся Нікітюк та інші зірки показали свої форми у красивих нарядах

На першому фото позувала Леся Нікітюк. Красуня була в велотреках і топі бежевого кольору. Образ зірка доповнила пальто, чорною маскою і окулярами, стоячи в ліфті перед дзеркалом. На кадрі можна легко оцінити ідеальне тіло красуні, що вона не ховає. Про це пише Politeka.net.

На другому кадрі показала себе Світлана Лобода. Красуня стояла на дерев'яній доріжці в штанях, чоботах і кофті. Образ співачка доповнила стильними окулярами. На фото можна легко оцінити ідеальну фігуру артистки, яку підкреслили штани.

Трійку замикає красуня Анна Корсун, відома під псевдонімом MARUV. Зірка показала себе в латексному костюмі і чоботях з великою платформою і каблуком. Фотографія вийшла дуже ефектною і епатажною, на якій можна оцінити ідеальні вигини дівчини.

На четвертому фото показала себе Наталя Могилевська. Співачка була в латексному комбінезоні і великих червоних чоботях. Зірка стояла біля якоїсь дивної статуї в Печерському районі Києва.

Замикає топ Настя Каменських. Співачка була в штанах і топі, а образ доповнила кросівками. Красуня сіла на свої ноги і показала ідеальні вигини не соромлячись на камеру. Фото вийшло дуже сонячним і світлим.

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