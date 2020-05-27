Настя Каменских, Светлана Лобода, Леся Никитюк и другие звезды показали свои формы в облегающих нарядах

На первом фото позировала Леся Никитюк. Красавица была в велотреках и топе бежевого цвета. Образ звезда дополнила пальто, черной маской и очками, стоя в лифте перед зеркалом. На кадре можно легко оценить идеальное тело красавицы, которое она не прячет. Об этом пишет Politeka.net.

На втором кадре показала себя Светлана Лобода. Красотка стояла на деревянной дорожке в штанах, сапогах и кофте. Образ певица дополнила стильными очками. На фото можно легко оценить идеальную фигуру артистки, которую подчеркнули штаны.

Тройку замыкает красавица Анна Корсун, известна под псевдонимом MARUV. Звезда показала себя в латексном костюме и сапогах с большой платформой и каблуком. Фотография получилась очень эффектной и эпатажной, на которой можно оценить идеальные изгибы девушки.

На четвертом фото показала себя Наталья Могилевская. Певица была в латексном комбинезоне и больших красных сапогах. Звезда стояла возле какой-то странной статуи в Печерском районе Киева.

Замыкает топ Настя Каменских. Певица была в штанах и топе, а образ дополнила кроссовками. Красавица села на свои ноги и показала идеальные изгибы не стесняясь на камеру. Фото получилось очень солнечным и светлым.

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