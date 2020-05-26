Відома модель Белла Хадід показала спокусливе тіло у всій красі

На фото Белла лежить на шезлонгу і показує себе тільки по груди. Як можна помітити, красуня зовсім без одягу і вирішила закрити одне око для фотографії. На ще одному кадрі Хадід вже стоїть, показуючи свою фігуру в мініатюрному купальнику зеленого кольору. Фотографії вийшли сонячними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили мільйон лайків і написали безліч коментарів:

"Моя дитино", "Привіт, я люблю тебе", "Моя королева", "наймиліша сільська дівчина коли-небудь", "Добре, дівчинка, ми бачимо тебе", "Графиня Белла".

Раніше ми повідомляли, що практично кожен вихід супермоделі Белли Хадід робить фурор.

Модель з'явилася у відвертій, чи не прозорому топі і повітряної спідничці на заході "Dior x Vogue" під час Каннського кінофестивалю у травні минулого року. Красуня зробила яскраві враження, своїм зухвалим і в той же час дуже ніжним, образом.

Повідомлялося, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, постала в бікіні.

Тіло красуні блищало під променями сонця так, ніби Белла намазалася якимось лосьйоном, або спітніла від спеки.

Спочатку модель зняла крупним планом своє обличчя, а пізніше викрала камеру, засвітивши принади в крихітному бікіні.

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