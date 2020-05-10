Супермодель Белла Хадид сверкнула безупречной фигурой, застыв в пикантной позе в крохотном наряде
Как сообщает Politeka, снимки были опубликованы на фан-странице звезды в Instagram.
«Колокола бьют по моде в Корее и Греции сразу, я имею в виду, что мы были известны», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Хадид позирует в крохотном наряде, демонстрируя безупречное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Это потрясно», «вот это красота», «роскошная», «люблю тебя в таких нарядах», «боже, ну нельзя же быть такой красивой», - пишут они.
Как сообщалось ранее, супермодель Белла Хадид решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в наряде без белья.
«Люблю ее так сильно», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Хадид позирует полубоком в крохотном топе, который подчеркивает ее пышные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Вау, совершенство», «Это невероятно», «Боже, даже я покраснел», «такая милая улыбка», «ты такая красивая, капец», «Когда совершенство встречается с человечеством», - пишут они.
Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".
Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.