Потап розповів про те, як Володимир Остапчук образив Тіну Кароль і Дана Балана своїми жартами

Популярний український репер поділився цікавою історією про «закулісся» проекту «Голос країни-10», в якому він бере участь в якості судді разом зі своєю дружиною Настею Каменських. У своєму YouTube-шоу 2POPОDCAST Потап розповів про те, як інші судді проекту негативно відреагували на гумор ведучого Володимира Остапчука (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

За словами Потапа, Остапучк впевнений, що класно жартує, проте не всі з ним згодні. Так, під час одного з ефірів сталася ситуація, яку пізніше вирізали з епізоду.

«Ми поважаємо Остапчука, тому що він пробує, пробує пожартувати. На нього образилися всі! Крім Насті і Потапа. Образився Дан Балан. Це вирізали», - згадує Потап.

Як з'ясувалося, жарти ведучого серйозно зачепили одного із зіркових тренерів Дана Балана.

«Вийшов Остапчук і каже жарт про Дана Балана. Ось, це єдиний гастербайтер, який в Україну поїхав заробляти гроші, а не в Італії. І Данчик на нього образився. І почав: "тобто ти вважаєш, що цей жарт якось тебе характеризує.." Довгу почав промову», - розповів Потап.

Ще однією жертвою образливих слів ведучого стала Тіна Кароль, якою жарти Остапчука також явно не сподобалися.

«Щось він у бік Тіни - ляп. І Тіна теж "угу" така, але промовчала. Дан продовжував говорити. Добре, ну підіграй. Ти ж зірка – тебе просмажують. Образливі!», - зауважив він.

Він вважає, що в цій ситуації зірки повинні були проявити самоіронію і підіграти ведучому.

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