Відома модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала звабливу фотосесію
Цього разу Гузь була в чорному нижній білизні, а образ доповнила червоною стрічкою на талії. Леоніла сіла на стілець і спокусливо вигнулась, щоб фотограф зробив найсоковитіші знімки. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися відео майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:
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Повідомлялося, що Леоніла Гузь похвалилася фігурою в одній майці.
Гузь зробила селфи, знявши у всій красі своє ідеальне обличчя і розкішне волосся. Дівчина була в одній маєчці з глибоким вирізом. У кадр потрапила пишні груди моделі, яку можна було побачити у всій красі. Незважаючи на те, що частина бюста була прикрита тканиною, округлі форми випирали з-під майки.
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На фото Гузь стояла тільки в чорних трусиках і бюстгальтері, маленького розміру. Образ Леоніла доповнила стильними чорними очками, а позувала в полі або десь на природі. Фотографія вийшла весняною і дуже спокусливою.
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