Відома модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала звабливу фотосесію

Цього разу Гузь була в чорному нижній білизні, а образ доповнила червоною стрічкою на талії. Леоніла сіла на стілець і спокусливо вигнулась, щоб фотограф зробив найсоковитіші знімки. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Шикарна", "Сяє дивно", "Ракета", "Це прекрасно", "Аттаковала серце", "Вища якість", "Тебе мама не лає за такі фото-відео?".

Повідомлялося, що Леоніла Гузь похвалилася фігурою в одній майці.

Гузь зробила селфи, знявши у всій красі своє ідеальне обличчя і розкішне волосся. Дівчина була в одній маєчці з глибоким вирізом. У кадр потрапила пишні груди моделі, яку можна було побачити у всій красі. Незважаючи на те, що частина бюста була прикрита тканиною, округлі форми випирали з-під майки.

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь показала незвичайний образ без зайвого одягу.

На фото Гузь стояла тільки в чорних трусиках і бюстгальтері, маленького розміру. Образ Леоніла доповнила стильними чорними очками, а позувала в полі або десь на природі. Фотографія вийшла весняною і дуже спокусливою.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь спустила лямки ліфчика і показала своє «добро»

А ще Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь розстебнула піджак і показала, що ховає

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь блиснула ідеальними формами в білосніжному купальнику



