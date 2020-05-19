Известная украинская модель, обладательница титула «Мисс Украина 2018» Леонила Гузь похвасталась идеальными формами в откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красотка поделилась новым горячим снимком в своем Инстаграм.

На фото Леонила позирует в розовом купальнике, подчеркивающем ее тонкую талию, пышную грудь и крутые бедра, а также коротеньких джинсовых шортах, от которых модель избавляется прямо на фото.

Гузь эффектно отбросила волосы в одну сторону и показала все свои прелести в лучах солнца. Своей природной красотой она дала фору даже сестрам Кардашьян. Поклонники модели не могли пройти мимо такого атмосферного снимка.

«Потрясающее Фото», «Вау», «Красиво», «соблазнительно», - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Гузь показала свое тело в необычном ракурсе.

На фото Леонила позировала в профиль, сняв всю одежду. Девушка прикрылась руками, чтобы ничего не засветить лишнего. Образ красавица дополнила волосами, которые вились по ее телу. Фотография получилась очень нежной и естественной. На втором снимке все аналогично, только был использован черно-белый фильтр.

"Рисуем картину. Это просто нереальный кадр! Какая, цвет или чб?" - написала Леонила.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Цвет", "Вау, вот с него картину нужно", "из-за того, что глаза зеленые, цвет выигрывает", "Однозначно цвет", "Еще больше огня".

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь забыла про лифчик под тоненьким свитером: "Что же ты делаешь?".

Как сообщала Politeka, "мисс Украина" Леонила Гузь блеснула фигурой в купальнике: "На Артура Пирожкова похожа".

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без одежды показала естественную красоту.