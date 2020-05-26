Знаменитість вже давно відкинула весь сором

Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи вразила красою у білій сорочці

Знаменитість опублікувала фото в сторіз Instagram, на якому похвалилася неймовірними формами повідомляє Politeka.net.

На знімку модель з'явилася в білій сорочці, розстебнувши кілька верхніх гудзиків. В результаті розпусна красуня засвітила частину своїх пишних грудей.

Також можна помітити, наскільки зірка струнка, все ж: "Як смачно вона виглядає"

Модель забрала волосся в акуратну зачіску, випустивши кілька пасом біля обличчя.

Гарячий образ доповнили дві довгі сережки.

Ратаковськи зробила яскравий макіяж на повіках і доповнила його рожевим блиском на губах.

Модель прочинила рот і подивилася вдалину.

Загалом, фото вийшло гарячим і ніжним.

Оскільки знімок був оприлюднений в сторіз, то він не зміг зібрати багато лайків, однак, можливо, користувачі мережі написали їй багато коментарів.

На сторінку Емілі підписані 26,4 мільйона користувачів і, дійсно, ні один пост не може залишитися без уваги.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи одягла легке плаття на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд обтягнув пружну п'яту точку.

Велике декольте дозволило помилуватися пишними грудьми артистки.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи поділилася спокусливим відео на якому танцює.

При цьому на ній лише крихітний купальник, який практично не приховує її пікантних місць на тілі.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала, розвалившись на ліжку в крихітній білизні, виставивши напоказ неймовірні вигини.

На задньому плані видніється собака моделі – Коломбо.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні