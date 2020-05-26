Знаменитость уже давно откинула все стеснения

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в белой рубашки

Знаменитость опубликовала фото в сториз Инстаграм, на котором похвасталась невероятными формами сообщает Politeka.net.

На снимке модель предстала в белой рубашке, расстегнув несколько верхних пуговиц. В результате распутная красотка засветила часть своей пышной груди.

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Модель забрала волосы в аккуратную прическу, выпустив несколько прядей у лица.

Горячий образ дополнили две длинные сережки.

Ратаковски сделала яркий макияж на веках и дополнила его розоватым блеском на губах.

Модель приоткрыла рот и посмотрела вдаль.

В общем, фото получилось горячим и нежным.

Поскольку снимок был обнародован в сториз, то он не смог собрать много лайков, однако, возможно, пользователи сети написали ей много комментариев.

На страницу Эмили подписаны 26,4 миллиона пользователей и, естественно, ни один пост не может остаться без внимания.

Напомним, Эмили Ратаковски надела легкое платье на тонких лямках и с глубоким декольте. Наряд обтянул упругую пятую точку.

Большое декольте позволило полюбоваться пышной грудью артистки.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски поделилась соблазнительное видео на котором танцует завораживающий танец.

При этом на ней лишь крохотный купальник, который практически не скрывает ее пикантных мест на теле.

Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала, развалившись на кровати в крохотном белье, выставив напоказ невероятные изгибы.

На заднем фоне виднеется собака модели – Коломбо.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

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