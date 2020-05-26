Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, зняла чергове відео для молодіжної мережі ТікТок

У себе в Instagram Лорак опублікувала забавний ролик, на якому змінює головні убори по клацанню пальця, передає Politeka.net. Співачка була одягнена в звичайну мішкувату толстовку, на голові у неї була кепка, яку вона змінила на панамку, а потім і на інші кепки.

Лорак дуже молодіжно рухалася під сучасний трек. З першого погляду і не скажеш, що їй вже 41 рік.

«Як же нам, дівчаткам, іноді непросто зробити вибір.. А коли твій знак зодіаку – ваги, все ускладнюється в рази. Голосуйте за ваш варіант!», - підписала артистка відео.

За годину пост Лорак подивилися понад 85 тисяч разів. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Я чекала!! Я знала, що зніме під цю пісню, я знала», «Красива і стильна ви. Особливо важко дається вибір наряду перед важливим заходом», «Як завжди на стилі», «Все до лиця, прекрасна Ані», «Боже, що за милота», «Червона вогонь!», «Оуу, спека», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Лорак поділилася повсякденним луком, який вона вибрала для прохолодної погоди. Артистка наголосила, що чекає літо, щоб нарешті одягнути сукню.

Нагадаємо, що Лорак у подертій сорочці налякала опухлим обличчям, фото: "Була така красива".

А ще Politeka писала, що Ані Лорак з вимазаним ротом здивувала новою зовнішністю, показові кадри: "Ой, жесть".

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