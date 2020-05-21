"Перекачала чи що?"

Не вщухають суперечки з приводу зміни зовнішності 41-річної української співачки Ані Лорак, яка переїхала до Росії

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, викликав гарячі обговорення. Лорак позувала на ганку будинку в "недбалому" вигляді. На ній рвана джинсова сорочка, темні джинси-брюки, кепка і босоніжки.

Артистка розпустила волосся і нанесла яскравий макіяж.

Кароліна постала в різних ракурсах, на одному з кадрів вона сильно розставила ноги, тоді як на іншому поводилася трішки скромніше. Співачка запропонувала користувачам вибрати, яке фото їм більше подобається.

Багато хто зазначив, що Ані все більше стає неприродньою - мовляв, "перекачала" обличчя силіконом.

"Допоможіть тваринам.😢😢😢😢х*рлі себе випинати"

"Була така гарна,що з собою зробила..."

"і знову дивна мода... бомжацька"

"абищо😲"

"ви там жива"

"А різниця в чому? Розставлені ноги чи ні🤦‍♀️"

"Що у неї з обличчям? перекачала чи що?" - "їй просто не йде кепка і тому здається, що обличчя повне"

"як мені не ваш зразок, не йде!😉"

Раніше ми повідомляли, Лорак звинуватили в тому, що вона копіює стиль іншої української виконавиці - Насті Каменських - любительки покрасуватися апетитними формами. Так, приводом послужив лук Ані в коротенькому оксамитовому платті, що ледь прикриває пишні стегна.

Тим не менше, більшість користувачів у коментарі похвалили артистку за те, що вона приєдналася до TikTok.

«Ураааааааа ❤Чекаємо від вас цікавих відео 💥», «Цуралася я цей додаток , а тепер пішла скачувати 😊», - писали під кадрами.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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