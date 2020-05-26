Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в Россию, сняла очередное видео для молодежной сети ТикТок

У себя в Инстаграм Лорак опубликовала забавный ролик, на котором меняет головные уборы по щелчку пальца, передает Politeka.net. Певица была одета в обычную мешковатую толстовку, на голове у нее была кепка, которую она сменила на панамку, а потом и на другие кепки.

Лорак очень молодежно двигалась под современный трек. С первого взгляда и не скажешь, что ей уже 41 год.

«Как же нам, девочкам, иногда непросто сделать выбор.. А когда твой знак зодиака – весы, всё усложняется в разы. Голосуйте за ваш вариант!», - подписала артистка видео.

За час пост Лорак посмотрели более 85 тысяч раз. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Я ждала!! Я знала, что снимет под эту песню, я знала», «Красивая и стильная вы. Особенно трудно даётся выбор наряда перед важным мероприятием», «Как всегда на стиле», «Всё к лицу, прекрасная Ани», «Боже, что за милота», «Красная огонь!», «Оуу, жара», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лорак поделилась повседневным луком, который она выбрала для прохладной погоды. Артистка отметила, что ждет лето, чтобы наконец-то надеть платье.

Напомним, что Лорак в рваной рубашке напугала опухшим лицом, фото: "Была такая красивая".

А еще Politeka писала, что Ани Лорак с измазанным ртом удивила новой внешностью, показательные кадры: "Ой, жесть".

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак в коротеньком боди опозорилась на концерте: "И снова одно и то же".