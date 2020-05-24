Знаменита артиска Ані Лорак показала незвичайний відеоролик, зроблений на її концерті "Діва"

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна представила відеоролик в новому образі, який вразив фанатів. Як відомо, зараз зірка на карантині і не дає концертів, однак дуже з цього сумує. На цей раз їй вдалося здивувати завдяки незвичайному образу в червоних тонах, пише Рoliteka.net.

Так, співачка не лише показала новий образ супер-тісному боді, але і розбурхала фанатів незвичайним виступом на спеціальній конструкції.

«Втримай моє серце. Дуже особиста, особлива історія для мене. ❤️ Любов і біль йдуть поруч. У номері задіяний величезний робот, який ми привезли з Японії спеціально для #шоуДива. 🤩 З його допомогою вдалося створити унікальну технологію переміщення сценічної площині в 6 осях. Дякую талановитому @max_barskih за душевну, гарну пісню», - написала Лорак.

Як і очікувалося, фанати одразу ж відреагували:

«😘😘😘крута дівчинка, шоу-кайф🥰», «Як же ми тоді всі переживали за вас.....Неймовірний номер😍», «Улюблений номер! 🔥😘», «Просто неймовірна, завжди мурашки від цього номера😻❤️», «найсильніший номер😍Ви така смілива😍❤ У мене мурашки були,коли побачила цей номер😍Це пісня для мене багато чого значить💔», «Пісня класна, але до чого ці викрутаси.... та й одягнутися б пристойніше треба».

До цього зірка заявила, що вона зареєструвалася на TikTok і тепер, схоже, вона зібралася активно привертати увагу новими роликами. Сьогодні ж зірка показала відеозапис, на якій позувала відразу в кількох образах.

«Освоюю TikTok. 🎬 Повна версія вчорашнього відео для вас.. те, що залишилося за кадром (дивитись до кінця!) ❤️😂😂😂 А в яких соціальних мережах ви проводите найбільше часу?», - написала Кароліна.

Ось що відповіли користувачі:

«В Instagram, а тепер і в Твк струм😂😻❤️», «Ви увірвалися в Твк Струм , супер-діва⚡️🤩», «Доброго дня))❤️», «Сонечка 😂 вся в матусю ❤️», «Богиня🔥 Дуже гаряче😍 Чекаємо нове відео💗», «Зараз в instagram то і то рідко заходжу🙈 часу мало, так як на уроки з сином йде півдня, а коли ставлять слова з англійської, то майже до ночі з ними сидимо😳 настільки важко вони йому даються», «Красуня 😍☀️», «Кароліна, ви як завжди красуня👍».

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