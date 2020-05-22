Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, поскаржилася на холодну весну
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.
Ані Лорак повідомляє, що з-за прохолодної погоди змушена напередодні літа ходити в теплому одязі. Вона натякнула: дуже хоче одягти щось легше.
"Ось і травень місяць! 😤 Коли одягну сукню?", - написала співачка.
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На фотографіях Ані Лорак позує в образі байкера: у шкіряній куртці-косусі, сірих штанях і берцах. На ній також можна помітити напівпрозорий топ, крізь який просвічує спідня білизна. При цьому знаменитість сидить у кріслі перед каміном в затишній домашній обстановці.
Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність Ані Лорак в коментарях:
"Яка Ви красива😍 Любимо і чекаємо нових пісень😍❤️🤗"; "Без фотошопу було б краще..."; "Красуня❤️❤️❤️"; "Ані ви красуня🔥🔥🔥❤️❤️"; "Наша красуня)))🤪🤪💓"; "Вам і так красиво!!!"; "Головне що б це плаття підійшло. А то весь час поряд з холодильником 😂😂"; "Такий класний образ. Дещо незвичний для Вас! Але дуже йде, Кароліночка!!!"; "Яка краса нереальна❤️".
Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.
Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі.
Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото.