Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, поскаржилася на холодну весну

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак повідомляє, що з-за прохолодної погоди змушена напередодні літа ходити в теплому одязі. Вона натякнула: дуже хоче одягти щось легше.

"Ось і травень місяць! 😤 Коли одягну сукню?", - написала співачка.

На фотографіях Ані Лорак позує в образі байкера: у шкіряній куртці-косусі, сірих штанях і берцах. На ній також можна помітити напівпрозорий топ, крізь який просвічує спідня білизна. При цьому знаменитість сидить у кріслі перед каміном в затишній домашній обстановці.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність Ані Лорак в коментарях:

"Яка Ви красива😍 Любимо і чекаємо нових пісень😍❤️🤗"; "Без фотошопу було б краще..."; "Красуня❤️❤️❤️"; "Ані ви красуня🔥🔥🔥❤️❤️"; "Наша красуня)))🤪🤪💓"; "Вам і так красиво!!!"; "Головне що б це плаття підійшло. А то весь час поряд з холодильником 😂😂"; "Такий класний образ. Дещо незвичний для Вас! Але дуже йде, Кароліночка!!!"; "Яка краса нереальна❤️".

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі.

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото.