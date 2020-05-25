Знаменита артиска Ані Лорак здивувала перетворенням під час запису відео

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала в розділі Сторі невеликий ролик, в якому продемонструвала своє перетворення. Знаменитість показала. як фарбується і приводить себе в порядок в спеціальному відео, зробленим в додатку "Тік-Ток". Схоже, Кароліна вирішила слідувати Насті Каменських, яка стала популярною у даному додатку, пише Рoliteka.net.

Співачка цього разу вирішила показати, як завдає губну помаду, вирівнює тон обличчя і переодягається на камеру. При цьому неможливо незаметить збільшені губи артистки і її помолоділе обличчя.

Як відомо, Кароліну вже давно звинуватили в зловживанні уколами краси і множинної пластику.

Причому не так давно дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок.

До цього зірка заявила, що вона зареєструвалася на TikTok і тепер, схоже, вона зібралася активно привертати увагу новими роликами. Сьогодні ж зірка показала відеозапис, на якій позувала відразу в кількох образах.

«Освоюю TikTok. 🎬 Повна версія вчорашнього відео для вас.. те, що залишилося за кадром (дивитись до кінця!) ❤️😂😂😂 А в яких соціальних мережах ви проводите найбільше часу?», - написала Кароліна.

Ось що відповіли користувачі:

«В Instagram, а тепер і в Твк струм😂😻❤️», «Ви увірвалися в Твк Струм , супер-діва⚡️🤩», «Доброго дня))❤️», «Сонечка 😂 вся в матусю ❤️», «Богиня🔥 Дуже гаряче😍 Чекаємо нове відео💗», «Зараз в instagram то і то рідко заходжу🙈 часу мало, так як на уроки з сином йде півдня, а коли ставлять слова з англійської, то майже до ночі з ними сидимо😳 настільки важко вони йому даються», «Красуня 😍☀️», «Кароліна, ви як завжди красуня👍».

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