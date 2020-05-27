Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер часто хвалиться фігурою
Зірка має масу шанувальників по всьому світу, і одні з них навіть створюють фан-сторінки, передає Politeka.net.
Так, на одній зі сторінок Кайлі з'явилося фото, де зірка позує в купальнику. Модель постала в бікіні малинового відтінку.
Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а тонкі бретельки чи не вп'ялися в тіло знаменитості.
Плавки зірка натягнула вище стегон, блиснувши п'ятою точкою, яка виглядає просто чудово.
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Маленький елегантний ланцюжок-поясок на тонкій талії додало образу певної пікантності.
Товсті браслети, масивні прикраси доповнили образ.
Кайлі сперлася об стіну, закинувши волосся на бік. Вона доторкнулась рукою до голови і опустила очі. На повіках Дженнер можна помітити зелені тіні, що їй дуже властиво, адже вона воліє коричневі відтінки у макіяжі.
"Минуле літо", - підписала фото автори посту.
За 16 годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі завалили знаменитість компліментами і навіть зізналися їй у коханні.
"Солодка крихітка", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер натягнула на пишні груди крихітний топік.
Також вона одягла міні-спідницю срібного кольору, яка ідеально сіла трохи вище стегон.
Доповнили образ зірки різні аксесуари.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в досить яскраво-кислотному костюмі рожевого відтінку.
Зірка сіла навпочіпки і повернулася до об'єктиву боком, при цьому вона доповнила свій образ звичним макіяжем з нюдовою помадою.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.
Також Politeka писала, Кайлі Дженнер показала, чим спокушає чоловіків.