Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер часто хвалиться фігурою

Зірка має масу шанувальників по всьому світу, і одні з них навіть створюють фан-сторінки, передає Politeka.net. 

Так, на одній зі сторінок Кайлі з'явилося фото, де зірка позує в купальнику. Модель постала в бікіні малинового відтінку. 

Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а тонкі бретельки чи не вп'ялися в тіло знаменитості. 

Плавки зірка натягнула вище стегон, блиснувши п'ятою точкою, яка виглядає просто чудово. 

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Маленький елегантний ланцюжок-поясок на тонкій талії додало образу певної пікантності. 

Товсті браслети, масивні прикраси доповнили образ. 

Кайлі сперлася об стіну, закинувши волосся на бік. Вона доторкнулась рукою до голови і опустила очі. На повіках Дженнер можна помітити зелені тіні, що їй дуже властиво, адже вона воліє коричневі відтінки у макіяжі. 

"Минуле літо", - підписала фото автори посту. 

За 16 годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі завалили знаменитість компліментами і навіть зізналися їй у коханні. 

"Солодка крихітка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер натягнула на  пишні груди крихітний топік.

Також вона одягла міні-спідницю срібного кольору, яка ідеально сіла трохи вище стегон. 

Доповнили образ зірки різні аксесуари.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер  позувала в досить яскраво-кислотному костюмі рожевого відтінку. 

Зірка сіла навпочіпки і повернулася до об'єктиву боком, при цьому вона доповнила свій образ звичним макіяжем з нюдовою помадою. 

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі Дженнер показала, чим спокушає чоловіків.