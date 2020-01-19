Самая молодая миллиардера в мире Кайли Дженнер выпустила коллекцию косметики, которая посвящена ее дочери, Сторми

Оповестила об этом Кайли на своей личной странице в инстаграм портретом с дочерью, сообщает Politeka.net.

Свою новую коллекцию именной косметики «Сторми» она сделала в цветах дочери: фиолетовом, темно-розовом и ярко-малиновом, то есть, опираясь на природные цвета непогоды. Она объявила о выходе портретом с дочкой, на котором Кайли Дженнер позирует топлесс, а ее дочь прислонилась к голой груди матери.

«Моя любовь. Следите за моими историями, чтобы увидеть коллекцию Stormi, которая стартует 1 февраля ☁️⚡️», – обрадовала поклонников Кайли Дженнер.

Фото было сделано в студии. Кайли сидит на фоне цветов и горного пейзажа в виде русалки. На ней парик с длинными волнистыми черными волосами, а также ткань на ногах, в виде русалочьей чешуи. Дочь Сторми одета в льняное платье. Она лежит на руках матери, обнимая ее за грудь и улыбаясь.

Также, Кайли сделали яркий макияж в розовом цвете.

Пользователи сети разделились на два лагеря: те, кто восхищаются красотой и смелостью Дженнер и те, кто гневаются на нее из-за того, что она наживается на единственном ребенке.

«Потому что, если ты не наживаешься на своих детях, ты не даже кардашьян/дженнер ??», «Почему каждый раз, когда запускается новая коллекция, она показывается ее в таких красивых коробках и упаковках, а когда мы заказываем их, она присылает ее без красивых коробок. Это такая грустная и ложная реклама. Люди, которые получают эти продукты бесплатно, всегда получают красивую коробку и рекламный пакет, а люди, которые тратят кучу денег, не получают того же.», «Умираю, ЭТО ТАК КРАСИВО ❤️❤️❤️ Не могу дождаться этого коллапса ❤️❤️❤️ Бог благословит вас обоих 🙏🏼🙏🏼✨✨✨», «Богиня 😍», «Одна из моих любимых твоих фотографий», – пишут в сети.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала сочные формы в купальнике: «лучше, чем Кардашьян»