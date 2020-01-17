Сестра Ким Кардашьян предстала в необычном для себя образе

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян опубликовала фото в неожиданном стиле

Обычно, красотка публикует довольно откровенные фотографии, но в этот раз решила удивить своим поклонников, пишет Рoliteka.net.

На снимках, которые миллиардерша обнародовала в своем Инстаграм, звезда предстала в брендовых вещах. В частности, на девушке красовалась майка от "Шанель", которая идеально подчеркнула пышную грудь модели: "Насмотреться нереально".

Также знаменитость позировала на диване в серых джинсах и зеленой куртке. Завершали ее образ очки и другие аксессуары.

Дженнер расположилась, немного раздвинув ноги. Также на снимках девушка немного приоткрывала губы.

В посте Кайли рассказала, что у нее выходит новая помада. Отметим, модель является собственницей бренда косметики.

За девять часов пост Кайли собрал более пяти миллионов лайков.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в одном прозрачном белье, которое обвивает красивая розовая веревка. Модель выбрала такие позы, которые подчеркивают ее пышные формы.

«Запуталась», - коротко говорится в подписи.

На красоту звезды обратили внимание и ее поклонники.

«Огонь», «меня тоже завяжи с собой, Кайли!», «какая сочная самкочка», «Богиня», - пишут они.

Ранее мы писали, что Кайли сфотографировалась в обнимку на черном кожаном диване с Росалией Вилой Тобельей — испанской певицей, более известной как просто Росалия. Кайли закинула свою ногу на Росалию, чем скомпрометировала много слухов об отношениях между девушками.

Так, стало известно, что Росалия называет Кайли Дженнер не как иначе, как женой, а Дженнер посещает концерты певицы и снимает ее для историй своего Инстаграма.

Напомним также, что Кайли сделала фото на парковке, напротив дорогостоящих автомобилей, на которые заработала сама, с помощью блога и продажи косметики.

На снимках Кайли Дженнер позирует в светлой одежде облегающих белых штанах, свободной сером свитере.

Поклонники Кайли в сети не смогли оценить ее хвастовство, однако, Дженнер получила больше негативных комментариев.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала сочные формы в купальнике: «лучше, чем Кардашьян»