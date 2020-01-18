Кайли Дженнер порадовала своих поклонников новыми снимками в дерзком наряде
Как сообщает Politeka.net, младшая сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер всегда находит повод продемонстрировать новый наряд и роскошные формы. Подписчики обожают ее за непосредственность и откровенные снимки. А потому просто засыпают ее комплиментами и лайками.
22-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, в очередной раз похвасталась своими идеальными формами.
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На фото красавица появилась в коротком платье-гольф, которое соблазнительно обтянуло ее шикарные прелести.
Свой образ Кайли дополнила ботинками на высоких подборах и миниатюрной сумочкой. Модель также продемонстрировала вид сзади, который был намного горячей, так как она приподняла край платья.
Поклонники модель, как всегда, восторженно отреагировали на ее публикацию и наставили более 600 тысяч лайков всего за несколько часов.
Ранее Кайли опубликовала несколько снимков возле роскошного автомобиля, чем вызвала фурор в сети.
Она позировала, соблазнительно прогнувшись для фото. На фото она повернулась спиной, выставив ягодицы, и поддерживая их руками.
Ткань на ягодицах натянулась, и костюм даже просвечивает немного в самом пышном месте.
Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют
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