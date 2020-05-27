Відома модель Ана Чері показала свої форми максимальному близько

На кадрах Ана позує в купальнику, який майже не прикрив груди, і дивиться на камеру, знімаючи себе на телефон. Дівчина була досить собою і не соромилася демонструвати пишні форми. Кадр вийшов дуже соковитим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все через те, що Чері викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Такі соковиті".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері показала свою фігуру в провокаційній і сміливій позі і підкорила фанатів.

Схоже, Ана знає, як правильно привернути увагу нудьгуючої аудиторії на карантині. Дівчина з'явилася в одній мереживній білизні, яка зовсім не приховує її достоїнств і навіть посвітила грудьми, навмисно спустивши лямки з плечей. Дівчина спеціально повернулася до об'єктиву боком, як би демонструючи лише частину ідеального образу.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері постала в простому, але водночас у гарячому образі.

Ана Чері спустила светрик з плеча, показавши тонку маєчку, з декольте якої випали груди.

Красуня трохи стиснула принади, щоб підкреслити їх обсяги: "Ах, ти ж розпусниця".

Грайлива зірка дивилася в камеру через круглі окуляри для зору. Чорні вії виділили красу очей моделі, а блиск на губах - пухлість.

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