Известная фитнес-модель Ана Чери похвасталась откровенным снимком, который буквально взорвал сеть

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

Во время карантина Чери также не оставляет своих поклонников без новых фото. В этот раз она засветила свою аппетитную фигуру в неглиже. При этом сногшибательная красотка приняла пикантную позу, от которой стучит сильнее сердце. Похоже красотка совершенно не переживает из-за того, что ее видят в таком откровенном наряде.

На снимке она сидит на кровати, около окна. При этом на ней лишь кружевная ночная сорочка, пошитая из шелковой ткани. Волосы она распустила, а на лицо нанесла легкий макияж. Чери слегка наклонилась вперед, соблазнительно согнув ноги, и посылает игривый взгляд на камеру, словно подзывает кого-то присоединиться к ней. Заключительной деталью образа стали высокие каблуки, в которых она без стыда забралась в постель.

Когда смотришь на такой яркий снимок сразу же хочется сказать: "Так и манит к себе шаловливая королева, аж хочется присоединиться, знает, чем удивить".

К сожалению известная фитнес-модель скрыла снимок от комментариев и лайков, ведь его она засветила в своем личном Instagram-Stories.

Напомним, что эффектная Ана Чери спустила кофту и посветила упругими прелестями: "Ах, ты ж распутница".

Как Politeka писала, что влажная Ана Чери устроила горячую тренировку в экстремальном мини: "Крошка на миллион".

Также Politeka сообщала, что Ана Чери забыла про стыд и сверкнула великолепием в прозрачном наряде: «Такие изгибы не скрыть».