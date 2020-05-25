Известная модель Ана Чери показала самое соблазнительное в жарком наряде

На фото красотка позирует в коротеньком цветочном платье выше колена и с огромным декольте. Ана дополнила образ украшениями на руке, стильной прической и ярким макияжем. Чери стояла возле двери на фоне столика с цветами. Кадр получился очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это был прекрасный день", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Великолепная", "Прекрасная", "Вау", "Сейчас выпрыгнут", "Идеальный ракурс", "Я люблю Ану".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери подразнила поклонников своими пышными формами.

Красотка надела микро купальник и повернулась к камере своей пятой точкой. В стрингах ее ягодицы казались особенно большими. Чери дополнила образ банданой, в результате чего была похожа на соблазнительную пиратку. Стоит отметить, что пышную грудь модель едва прикрыла маленьким купальником.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила видом в слишком коротком топе, едва прикрывающем главное.

Так, в этот раз молодая модель решила восхитить фото, сделанными в стильном костюме светлого оттенка, удачно подчеркнувшими ее фигуру и формы. Девушка, как известно, любит удивлять кадрами в разных образах и рекламировать спортивную одежду, выгодно показывающую ее тело после тренировок.

Напомним, влажная Ана Чери устроила горячую тренировку в экстремальном мини

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